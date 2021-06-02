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美股中段升131點

2021-06-02 列印
　　美股假期後復市，受惠市場對經濟復甦信心加強及減輕息口上升憂慮，美股早段大升，至中段，杜指報三四六六一點，升一百三十一點；納指則報一三七二六點，跌二十二點。滙控美國預託證券價格見四十九點一五港元，跌零點六港元；騰訊則見六百二十七點二五港元，跌零點七五港元。



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