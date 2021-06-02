變種新冠病毒 將以希臘字母命名

世界衞生組織宣佈，將以希臘字母來稱呼變種新冠病毒，方便國際之間的討論，同時避免有國家被「污名化」。其中最先在英國和南非出現的「B117」和「B1351」，分別叫「Alpha」和「Beta」，在巴西出現的叫「Gamma」，在印度出現由「B117」變異出來的「B16172」，名為「Delta」。若未來變種病毒類型超過二十四個希臘字母，世衞會再公布新的命名方式。世衞強調希臘字母不會取代原本的科學化命名制度，但希望更易讓人記得。秘魯疫情 全球最嚴重另外，秘魯修訂新冠死亡病例的數目至十八萬宗，若以人均計算，每十萬人就有逾五百人死亡，是全球疫情最嚴重的國家。印度新增十二萬六千多宗個案，數字持續回落，累計超過二千八百萬人染疫，據報當地有囚犯因擔心染病而拒絕假釋。