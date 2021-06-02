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郭台銘爭取捐出500萬劑復必泰

2021-06-02 列印
郭台銘爭取捐出500萬劑復必泰
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　　台灣新增三百二十七宗新冠病毒本土個案，其中新北市佔一百六十六宗，台北市則有八十七宗；再多十三人染疫去世。另外，位於台北的文化大學昨天發出公告指，大倫館宿舍有四名學生確診，宿舍已全面消毒及安排宿生檢測。有報道指其中二人是香港僑生，他們返港前做病毒檢測，結果呈陽性。

　　此外，鴻海集團創辦人郭台銘（見圖）爭取購買五百萬劑德國製復必泰疫苗，免費捐給台灣民眾注射。他在社交平台上表示，團結是逆境的解藥，希望全島一心。疫情指揮官陳時中稱已收到相關資料及正檢視，並感謝對方的捐贈。



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