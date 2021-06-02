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廣州荔灣區出現四代傳播

2021-06-02 列印
廣州荔灣區出現四代傳播
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　　廣東新增十一宗新冠病毒本地確診個案，另有兩宗無症狀感染，全部來自廣州，大部份是經集體檢測發現。其中荔灣區八日內累計有四十九人確診，出現四代傳播，三十多處街道及區域要封閉管理，居民嚴禁出門。離開佛山的居民，今日中午起亦要出示「綠色」健康碼及七十二小時內核酸檢測陰性證明。

　　工聯會廣州中心指近期平均每日都收到十多個港人查詢或求助，當地港人已盡量減少外出。



　　中國工程院院士鍾南山（見圖）建議，應針對重點區域人口多、密度大的地區，採取更精準防控措施，以減少人員流動和聚集。

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