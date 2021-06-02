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「六四紀念館」 涉未領公眾娛樂場所牌照

2021-06-02 列印
　　支聯會秘書蔡耀昌昨表示，昨午有食環署職員到旺角的六四紀念館，指場地未有公眾娛樂場所牌照。食環署回覆傳媒查詢，指近日接獲投訴，有人在旺⻆道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署經調查及取證後，昨日向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人士展開執法程序。



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