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江蘇現全球首宗人類感染H10N3個案

2021-06-02 列印
　　內地江蘇省出現全球首宗人類感染甲型禽流感（H10N3）個案。衞生防護中心昨日接獲國家衞健委通報，個案涉及一名居於江蘇省鎮江市的四十一歲男子，他於四月二十三日發病，同月二十八日入院接受治療，目前情況穩定。基因分析顯示，病人的病毒基因屬禽源性，而H10N3病毒於禽鳥間屬於低致病性病毒。內地疫控中心指今次是一次偶發的「禽到人」的跨種屬傳播，發生大規模傳播流行風險極低。

　　香港衞生防護中心指人類感染禽流感的病徵可由發燒、咳嗽等，到肺炎等嚴重呼吸道感染，若感染較嚴重的類型有死亡風險，呼籲市民避免接觸家禽、雀鳥或其糞便。



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