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巨玫瑰矗立海濱

2021-06-02 列印
巨玫瑰矗立海濱
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　　為延續「香港藝術月」的風潮，由K11 MUSEA首次策劃的藝術盛事Art Karnival，將迎來首度在亞洲亮相、由著名德國當代女藝術家Isa Genzken精心創作的八點五米高巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》（圖）。該巨型玫瑰本月初矗立在Victoria Dockside海濱，以鋼材、鋁及漆器製作，與城市的擎天建築融合，呈現超現實的比例。



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