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新巴城巴夥銀聯推短期乘車優惠

2021-06-02 列印
新巴城巴夥銀聯推短期乘車優惠
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　　新巴城巴連同銀聯國際合作推出短期乘車優惠，即日起至六月三十日，合資格銀聯卡持有人乘搭新巴城巴所有專營路線，憑雲閃付App內的「乘車碼」付車資，即時享單程車費半價優惠，每次最高可減十元。

須以「雲閃付」付車資



　　乘客必須以雲閃付App的「乘車碼」付款以享用優惠，每張銀聯卡每日可享優惠一次。

　　新巴城巴的新電子支付系統於今年五月九日起，已全面覆蓋全線三百多條專營巴士路線，接受乘客以交通二維碼支付車資。有關優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

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