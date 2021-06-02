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水塘存水減近一成 石梨貝水塘乾涸龜裂

2021-06-02 列印
■石梨貝水塘出現龜裂泥層。
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　　本港上周捱過連日酷熱天氣，加上五月降雨量較正常大減至約六十五毫米，多個水塘的集水區水位比往年明顯下降。至昨日終於落大雨，天文台昨早及下午相隔六小時兩度發出黃雨警告，到傍晚五時十五分更發出今年首個紅色暴雨警告信號。

澳門出現疑似水龍捲



　　根據天文台資料，累計今年首五個月僅錄得一百六十三毫米降雨量，是有記錄以來第二少。水務署資料顯示，五月三十一日的本港水塘總存水量為約三百六十三百萬立方米，按年同期減少逾百分之九；其中石梨貝水塘出現龜裂泥層。本港昨日終迎來傾盆大雨，紅雨時部份離島曾錄得一百毫米雨量。此外，澳門昨日亦發出今年首個黑色暴雨警告，有市民昨午在澳門望向外港方向拍攝到疑似水龍捲。

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