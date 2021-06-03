商界接力紛推打針獎賞 廠商會300萬獎金谷針

工商界「谷針」獎賞停不了。中華廠商會宣佈三百萬大抽獎，分兩輪舉行，每次頭獎一百萬元預付卡簽帳額。有連鎖酒吧舉行六百萬元「任飲抽獎」，中獎者免費暢飲。亦有大型日式百貨超市舉辦優惠購物日。中華廠商會會長史立德公佈，本月中先後舉行兩輪現金大抽獎，自己捐出一百萬元，連同其他會董集資，合共三百萬元，每次中頭獎者獲一百萬元預付卡簽帳額，得獎名單於七月底及九月底揭盅。凡年滿十八歲或以上、持香港身份證並完成接種兩劑新冠疫苗者，可在網上登記抽獎；若市民在指定商戶消費每滿一百元，可以額外獲五個抽獎機會，即每人最多有六次抽獎機會。凱滙得獎者免首年管理費信和集團公佈更多「打針送樓」詳情，凡年滿十八歲並已打針市民，本月十五日早上九時至九月一日到指定網站登記，由電腦隨機抽出得獎者，幸運兒獲得觀塘凱滙二期三座四十七樓D室的一房單位，面積四百四十九方呎，價值逾千萬元，同時獲豁免所有印花稅、註冊費、律師費，並不用交首年的管理費。愛杯中物人士留意，太平洋酒吧集團宣佈，打了針顧客可參加大抽獎，獎品包括每次飲品「全單免費」或獲贈酒品，總值六百萬元。中華煤氣常務董事陳永堅亦預告，正編排優惠計劃，鼓勵市民去打針，最快本周內公佈。一田推「疫苗優惠日」一田百貨推出「疫苗優惠日」，顧客下月八日起逢周四到一田購物，付款前出示針卡證明，即享九五折優惠，推廣期至八月三十一日；員工每次接種疫苗也可享一日假期。清水灣鄉村俱樂部公佈二十五萬元員工抽獎計劃，職員抽獎日前打了第一針即可參與；每月抽出五位幸運兒，為期五個月，中獎者之後交出打齊兩針記錄，即可獲一萬元獎金；員工每打一針亦享半天假。香港足球會的員工於本月一日前打了兩針，可獲二千元獎金；當所有員工打齊針，額外獲發多一千元；但沒打針的員工，須在本月底前提供醫生證明之餘，日後或不獲加薪或升職機會等。