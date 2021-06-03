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復必泰接種年齡將降至12歲

2021-06-03 列印
　　消息指，政府新冠疫苗顧問專家委員會成員一致同意，將復必泰疫苗的接種年齡下限，由現時的十六歲降至十二歲。食衞局收到建議後會短時間內作出決定。

　　專家委員會成員、政府專家顧問許樹昌表示，根據藥廠數據，十二歲至十五歲群組接種復必泰後的保護率高達百分百，抗體比十六至二十五歲群組高一點八倍，保護力更強，亦只有普通的副作用；暫時未有十二歲以下人士的研究數據，但數間藥廠正在研究。

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