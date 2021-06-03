  • 2021年6月3日 星期四
  • 33º
  • 65%
熱門： 昂船洲打針優惠凱滙清零回港易

日報新聞 > 港聞

歐盟免檢通行證下月推出

2021-06-03 列印
　　為了恢復國際旅遊業，歐盟七個成員國包括德國、希臘、保加利亞、捷克、丹麥、克羅地亞及波蘭，率先在當地周二推行「新冠通行證」制度，其餘二十個成員國會在下月一日加入。

　　新制度將為成員國公民免費提供三種證書，包括疫苗接種證書、核酸檢測陰性證書及感染病毒後的康復證書，持證書公民可在成員國之間往來，毋須接受強制檢疫。



　　歐盟成員國要在未來數周完成系統，以便處理證書。同時，如出現新一波疫情，各成員國亦可申請「緊急煞停」。

　　歐盟指出，下一步將容許部份低風險國家及地區的旅客入境歐盟，目前澳洲、紐西蘭、南韓、泰國、新加坡及以色列都在名單上。歐盟指，如獲得互惠待遇，中國內地、香港及澳門也會列入名單。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd