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神戶新冠病毒疑Alpha毒株變異

2021-06-03 列印
　　日本神戶市發現一種變種新冠病毒，或由最先在英國發現的變種病毒株再變異而來，帶有兩種突變。

　　神戶市政府表示，市內一名五旬男子上月中確診，發現帶有由變種病毒株「Alpha」所變異的病毒，由於病人與其家人最近沒出國記錄，判斷病毒應是在病人體內變異。



　　市政府目前認為，新變種病毒的傳染力和增加重症的風險未變。

　　此外，以色列衛生部引用研究報告指，去年十一月至上月期間，逾五百萬名打針市民中，有二百七十五人出現心肌炎，絕大部份患者症狀輕微。

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