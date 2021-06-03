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港大研噴鼻疫苗 政府資助2000萬

2021-06-03 列印
港大研噴鼻疫苗 政府資助2000萬
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　　港大醫學院正研發一款噴鼻式新冠疫苗，食衞局局長陳肇始（見圖）在立法會指出，政府撥款二千萬元資助該研究，港大日後要招募至少一萬名自願者展開臨牀研究，但香港人口少，加上本地缺乏疫苗生產商，港大須到海外招募自願者，並委託內地疫苗製造商協助。

　　建制派議員謝偉俊回應指，既然在疫苗研發方面，本港有先天困難，港大似乎「為做而做」，而政府撥款二千萬元亦屬象徵，無法幫助港大解決問題。



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