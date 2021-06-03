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郊園邊陲地建屋 黃偉綸：無意重啟研究

2021-06-03 列印
　　對前特首梁振英質疑港府停止研究使用小部份郊野公園邊陲地建屋，發展局長黃偉綸在立法會表明暫時無計劃重啟相關研究，並引述土地供應專責小組的研究指，有關選項未得到社會大多數支持，不列為優先研究的土地供應選項。

　　黃偉綸指出，改劃郊野公園用地的發展期很長，需要修例及面對司法覆核，難以在短中期內提供土地。



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