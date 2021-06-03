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金屬廢料躉船大火 濃煙飄多區

2021-06-03 列印
金屬廢料躉船大火 濃煙飄多區
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　　一艘運載約二千噸金屬廢料的躉船，昨日下午五時三十分駛經昂船洲對開海面，突然冒煙起火，沖天濃煙(見圖)隨風勢飄往西九龍一帶，大角嘴、深水埗、長沙灣及美孚一帶亦嗅到濃烈煙味，多名巿民致電報案。

　　多艘消防船及水警輪趕往現場，消防員開四條喉灌救，又調派煙帽隊到場搜索，暫未有人受傷，而火警至深夜仍未撲熄。

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