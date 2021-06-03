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美股中段升118點

2021-06-03 列印
　　美國周三股市中段上升，杜指報三四六九三點，升一百一十八點；納指則報一三七六五點，升二十九點。滙控美國預託證券價格見四十九點六九港元，升零點五四港元；騰訊則見六百二十八點六一港元，升零點一一港元。

　　紐約期金報每盎司一千九百零四點一美元，跌零點九美元；紐約期油則報每桶六十八點四二美元，升零點七美元。



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