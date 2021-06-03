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駐港特派員劉光源：港面對奪權與反奪權較量

2021-06-03 列印
　　新任外交部駐港特派員劉光源表示，香港在一九年面對回歸以來最嚴峻的局勢，認為香港近年出現的問題，實質是一場涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，並批評有人指香港國安法及修改選舉制度，影響本港國際金融中心地位是謬論；重申香港國際金融中心的地位十分穩固，相信國際商界會作出正確的選擇。

　　劉光源會見傳媒時說，因應香港前年出現的問題，中央審時度勢，果斷決策，採取出台國安法、完善特區選舉制度等重大舉措，推動香港局勢迎來由亂及治的重大轉折，香港發展重回正軌。他又指，一些外部勢力肆意干預香港事務，歪曲詆毀中央對港政策，為反中亂港份子撐腰打氣，甚至出台各種制裁措施。



　　但劉光源強調，中方有足夠的底氣、強大的意志和有力的措施捍衛國家的主權、安全與發展利益。他又說，駐港公署未來的工作，會更有力反對外部干預、服務特區發展及踐行外交為民。

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