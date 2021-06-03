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教育部倡港普通話教育融入考評體系

2021-06-03 列印
　　國家教育部發表《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》，分析了香港「兩文三語」現狀，尤其是在教育領域的問題。

　　擔任報告顧問的廣州大學客座教授郭熙在記者會上建議，香港應在法律上，明確普通話及簡化字的地位，將普通話教育適度融入考評體系，令小學、初中、高中的普通話教育連貫銜接，增強教與學的動力，又提出透過粵港合作，推進普通話教學。



　　報告又認為，澳門回歸以來，雙官方語言架構確立，特別是普通話推廣取得矚目成效，成為「一國兩制」方針下，語言規劃的成功範例。

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