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警搗八鄉種植場 檢值4500萬元大麻

2021-06-03 列印
■警方檢獲太陽燈、放濕機等種植工具，以及市值逾四千五百萬元的毒品。
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　　毒販租用元朗八鄉元崗村一個倉庫闢作大麻種植場，終被警方搗破。警方西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，早前西九龍總區特別職務隊，根據線報及情報分析，相信有人租用八鄉元崗村一個貨倉闢作大麻種植場。探員前午二時許，掩至元崗村在村口截停一名四十九歲姓張目標男子，再押他返貨倉搜查，在貨倉內拘捕兩名均五十二歲分別姓譚及姓許的非法入境男子，同時檢獲約六百株大麻植物，以及大麻花製成品，共重二百一十二公斤，亦檢獲大量太陽燈及放濕機等種植及包裝工具，檢獲市值逾四千五百萬元的毒品。警方稱，被捕三人涉嫌種植大麻植物及販毒被捕。警方相信被捕兩名非法入境者角色是「農夫」，負責種植大麻，張則是負責看管大麻種植場及監督兩名「農夫」工作。

　　今次是警方過去十年來破獲的最大規模大麻種植場。



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