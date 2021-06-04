總商會大抽獎 國泰送空中派對 打針獎賞加碼 總值近億

打齊兩針新冠疫苗，即可參加本港商界歷來最大規模的抽獎。香港總商會公佈大抽獎活動，來自會員公司的獎品，總值約二千萬港元。華懋集團亦透過大抽獎，向打針市民送出酒店住宿、餐飲、現金券等，總值二千萬元。國泰航空大禮頗特別，中獎者可以登上全新空中巴士A321neo客機開私人派對，計及早前有發展商送樓、廠商會百萬元免簽帳額抽獎等，料這次打針大抽獎獎品總值近一億港元。香港總商會為「谷針」，將於七月至九月期間舉行抽獎活動，送出總值約值二千萬港元的獎品，包括國泰商務機票、酒店度假遊、主題公園套票、昂坪360來回纜車車票、一系列總值數百萬元的餐飲、購物及服務禮券，以及港鐵早前公佈的五百張全年通車票。大抽獎會每兩星期舉行一次，參加者須在香港打針，年滿十八歲，並持有有效香港居民身份證。國泰舉辦連串獎賞計劃，特別大獎的得獎幸運兒，將可於國泰全新空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對，遨遊香港天際，該航班將由已全面接種疫苗的機組人員營運。國泰同時舉辦大抽獎，十位得獎者各可獲贈一百萬「亞洲萬里通」里數，另外一百位得獎者亦各獲贈十萬里數，兌換飛行、旅遊、生活品味及娛樂獎勵。參加者須持有香港身份證，並於八月底前已打完兩針。華懋2160萬大抽獎華懋集團大抽獎的獎賞，就包括如心酒店全年自助晚餐五十份、豪華套房Staycation套票五百份、標準客房Staycation套票二千份；全年家庭（四人）電影通行證一百份；及華懋集團旗下商場一千港元現金券一千份，總價值達二千一百六十萬港元。莎莎國際提供總值一百萬港元的莎莎現金券，予已打針的香港居民。大抽獎每周進行一次，每次會派出總值十萬元的現金劵，為期十周。中獎人士也可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過一千元。此外，大華銀行宣佈，員工除可享有疫苗假，亦可獲值五百元的運動用品現金券，並可將不多於十四天的今年年假累積至明年十二月三十日。