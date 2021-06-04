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25%未打針受訪人士 有意半年內接種

2021-06-04 列印
　　中大醫學院研究團隊四月尾至上月初訪問約一千二百名成年人，結果發現僅四分之一未接種疫苗的人士有意未來半年去打針。仍未打針的原因中，最大影響是聽到接種後出現死亡和嚴重副作用的病例；其次是對政府的建議缺乏信心，想等待更好的疫苗，以及對疫苗生產地缺乏信心。

　　在八項接種誘因中，放寬強制隔離及社交距離、提供旅遊便利或疫苗假期等相對吸引，但沒有單一措施能大幅度令市民去打針。團隊建議當局提供多重誘因，並加強公眾教育，例如醫護可參與更多傳遞正確疫苗信息的工作。





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