拜登推谷針措施 提供免費啤酒百萬大獎

美國暫有六成三成年人至少已接種首劑新冠疫苗。總統拜登（見圖）宣佈未來一個月定為「全國行動月」，將推出多項為期一個月的措施包括免費啤酒、百萬大獎等，鼓勵民眾在七月四日國慶日前接種新冠疫苗，以達七成成年人至少已打第一針的目標。措施包括，為去打針的父母提供免費託兒服務、在理髮店或體育賽事場地提供疫苗接種、藥房在周五二十四小時營業、各城市比併提高疫苗接種率、以及免費啤酒、百萬大獎或免費大餐等獎勵項目。拜登又指派副總統賀錦麗，領導名為「我們能做到」的運動，她與丈夫任德龍、第一夫人吉爾及其他內閣成員，會前往南部及中西部等接種率較低的地區，鼓勵民眾接種。