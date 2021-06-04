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檢疫酒店增兩間 額外提供500房

2021-06-04 列印
檢疫酒店增兩間 額外提供500房
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　　隨著暑假臨近，留學生回港高峰期將至，近月指定檢疫酒店的需求增加，入住率高達九成。政府昨宣佈增加兩間酒店為檢疫酒店，分別為香港銅鑼灣皇冠假日酒店（見圖）和香港喜來登酒店，額外提供約五百間房間。

　　第四輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋三十三間酒店，合共提供的房間總數約九千間，若連同部份酒店可提供的備用房間，共可提供逾一萬一千間房間。合約期由本月二十日至八月三十一日。



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