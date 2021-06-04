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廣州擴封區範圍 14萬人受影響

2021-06-04 列印
　　廣東省新增十五宗新冠病毒本地個案，全部來自廣州，包括八宗來自荔灣區海南村，以及四宗由無症狀轉為確診，另外再多五宗本土無症狀感染。面對區內疫情升溫，廣州市政府宣佈擴大封閉管理區域範圍，近十四萬人口受影響。而佛山市繼禪城區後，南海周邊地區亦爆發疫情，全區全員要做核酸檢測。此外，台灣新增五百七十三宗本土病例，再多十七人死亡。當地台灣疫苗供應緊張，《環球時報》報道指，到大陸打針已成為一些台灣人需要考慮的事件，而正在大陸工作的台灣歌手蕭敬騰日前到上海接種國藥疫苗。據報亦有不少台灣民眾飛往美國打針，促使航空公司近日要加開航班。



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