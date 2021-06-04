廣州擴封區範圍 14萬人受影響

巴西接辦今夏美洲國家盃卻飽受批評，更有聲音要求森巴射手尼馬拉隊罷踢。習慣受壓的尼馬勢率領國家隊周五世界盃南美洲區外圍賽主場擊退厄瓜多爾，以一場勝仗來安撫民心，乘機將各界視線帶回球場裏，主勝無問題。（香港時間周六早上8:30開賽） 自從南美洲足協周一公佈巴西接替阿根廷和哥倫比亞主辦今屆美洲盃，國內外批評聲不斷，連累國家隊。該國參議員卡希路斯更要求尼馬帶隊罷踢美洲盃：「當尼馬的親朋戚友因肺炎死亡，疫苗又不足夠時，沒有理由支持他參賽。」 巴西主勝有把「厄」 幸而，尼馬無論在國家隊和巴黎聖日耳門都習慣承受壓力，巴西教練迪堤有信心他可領軍奏捷：「他成熟了許多，現在是一個能夠獨當一面、...

2021-06-04