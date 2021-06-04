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印度確診死亡激增 醫院送錯遺體燒錯屍

2021-06-04 列印
　　印度新增逾十三萬四千宗新冠病毒確診，再多二千八百多人染疫去世。當地死亡人數曾一度急升，導致大批死者的遺體未被好好焚燒及處理，近日更傳出有醫院搞亂死者身份的消息。

　　在安德拉邦維傑亞瓦達，一名六旬婦因上月出現病徵而入院治療，其家人三日後獲告知她已身亡，醫院把「遺體」舁送她的丈夫火化。婦女的兒子及後亦死於新冠病毒，家人一次過為兩人舉行喪禮。結果該名六旬婦人突然回家，令家人大感震驚，始發現當時火化的「遺體」屬於另一名死者。



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