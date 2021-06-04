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世衛總幹事選舉 譚德塞擬爭連任

2021-06-04 列印
世衛總幹事選舉 譚德塞擬爭連任
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　　世界衛生組織通過下一任總幹事選舉安排，預計成員國將在九月公佈提名候選人名單。現任總幹事譚德塞上月被問及會否尋求連任時，未有作出正面回應。他當時回應，只會專注在對抗新冠肺炎疫情，但他其後在世衛大會開幕時致詞，提到「有更多事情要做、有更多改變要推動」，被指擬在準備競選連任前的發言。

　　世衛總幹事五年一任，可以連任一次。世衛成員國須在選舉前一年的九月內，公佈候選人名單，隨後候選人與各會員國展開互動。



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