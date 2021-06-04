  • 2021年6月4日 星期五
  • 29º
  • 88%
熱門： 打針優惠六四昂船洲凱滙李漢民

日報新聞 > 港聞

美股中段升42點

2021-06-04 列印
　　美國就業數據向好，但無助美股表現，昨晚杜指早段下跌，及至中段，杜指報三四六四二點，升四十二點；納指則報一三六二七點，跌一百二十八點。滙控美國預託證券價格見四十九點一七港元，升零點三七港元；騰訊則見六百一十四點二一港元，跌一點二九港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd