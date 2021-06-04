昂船洲對開海面載數千噸金屬廢料躉船三級火警，經消防通宵努力灌救，焚燒十五小時昨早被撲滅，無人受傷，起火原因仍待調查。火警中大量有毒濃煙隨風飄向西九龍，幸無居民吸入毒煙不適送院。但有居民指至少十隻飼養的愛貓不適及嘔吐。昂船洲對開海面載數千噸金屬廢料躉船三級火警，經消防通宵努力灌救，焚燒十五小時昨早被撲滅，無人受傷，起火原因仍待調查。火警中大量有毒濃煙隨風飄向西九龍，幸無居民吸入毒煙不適送院。但有居民指至少十隻飼養的愛貓不適及嘔吐。肇事躉船為巴拿馬註冊貨船，名「AFFLUENT OCEAN」號，船長約一百米，船上載有十五名船員來自內地及印尼船員，上月三十一日由內地南沙抵港，預計在港完成裝載貨物後前往越南。前午五時許，躉船停泊在昂船洲大橋對開海面，旁邊有兩艘船長約四十五米躉船將金屬廢料吊上船期間，百米躉船的船尾艙突然冒煙起火，大量濃煙隨風飄往西九龍，包括葵涌、長沙灣及深水埗等多區市民，聞到濃烈刺鼻煙味、刺眼或喉嚨痛等徵狀。有居民誤會屋苑發生火警，引起逾二十宗火警誤報。未收到市民不適報告消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，消防處接獲火警報告後，派遣兩艘滅火輪到場，動用滅火泡沫炮灌救。但貨船其後火勢轉趨猛烈並開始傾側，消防員立刻撤走貨船上十五名船員和兩艘躉船上七名船員，以滅火輪將他們送上岸，幸無人受傷。由於風浪影響及船上金屬廢料堆積如山，導致滅火泡沫及水未能流向船底直達火源；加上貨船用作排水平衡船身的抽水泵失靈，增加撲救難度。火警前晚十一時許升為三級，至昨晨八時許將火撲滅，起火原因尚待調查。消防處表示，火警中未有收到市民報稱吸入濃煙不適及送院。但有區議員期間至少接獲十宗有關寵物貓不適及嘔吐報告。