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內容涉違反國安法 《香港約章》網站遭下架

2021-06-04 列印
　　立法會前議員羅冠聰等八名流亡海外港人早前發起《香港約章2021》，內容包括講述離散港人信念等。

　　羅冠聰昨日在其facebook發文指，該約章的網站在數日前無法進入，與專責提供網站設計服務的以色列公司「Wix」交涉後，取得由香港警方向他們發出的信件，指警方稱「香港約章」內容違反《國安法》，包括有顛覆及煽動顛覆意圖，並要求供應商在七十二小時內將其下架。



　　根據羅引述的警方信件稱，有合理理由懷疑網站包含的內容很可能構成危害國家安全罪。羅指有關網站是設在香港及中國境外，形容是「國安法長臂執法的特徵」。

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