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「彩雲」逼近香港 明有大驟雨

2021-06-04 列印
　　熱帶氣旋「彩雲」昨早進入本港八百公里範圍，並在下午四時增強至熱帶風暴，成為本港今年首個熱帶風暴。

　　天文台料「彩雲」在今日最接近本港，或逼近港六百公里範圍，但「彩雲」路徑會逐步偏北，移向呂宋海峽及台灣南部，對本港沒有直接威脅。



　　天文台料一道低壓槽橫過，今日稍後時間雨勢有時頗大及有狂風雷暴。明日初時有大驟雨及有狂風雷暴，日間驟雨逐漸減少。

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