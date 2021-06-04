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公屋大門反鎖失聯絡 揭九旬婦長子倒臥家中

2021-06-04 列印
　　香港仔華貴邨一公屋單位，險釀相依為命母子同命喪悲劇。同住在華貴邨華愛樓的九十二歲姓朱老婦及其五十九歲姓許兒子，昨晨十時許，由於老婦另居別處的幼子，聯絡不上母親及兄長，恐兩人出事，求助一名女友人代為上門查看時，發覺大門反鎖，屋內傳出異味於是報警。消防到場破門入屋，發現該名老婦躺在牀上，雖然仍清醒但無法動彈，其子則倒躺在地上半昏迷，懷疑曾經跌倒，救護員遂將兩母子送院，幸及時獲救撿回性命。據了解，朱婆婆年邁體弱多病，日常起居要兒子獨力照顧，而其子亦患病而顯得力不從心。警方調查後相信案件無可疑。



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