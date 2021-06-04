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八旬教車師傅撞斃途人囚16月

2021-06-04 列印
　　八旬教車師傅於去年初油塘茶果嶺道斜坡教車後，駕駛輕型貨車離開時，先後撞到前方私家車及安全島兩名男途人，其中一人傷重不治。教車師傅早前承認危險駕駛及危險駕駛導致他人死亡兩項控罪，昨被判囚十六個月，停牌五年。

副駕座爬到駕駛座



　　法官批評被告做法極其自私，罔顧道路使用者安全，如把握案發半分鐘內任何一次機會，藉車輛或水馬停下，都不致死者枉死，姓黃被告卻沒有停下也沒有妥善操控。黃在學徒停車離開後貪求方便，從副駕駛座爬到駕駛座，沈官指單單此舉已應受到譴責。法官續指黃期間應碰到手掣，致車輛滑前而黃尚未穩坐，黃隨即方寸大亂，「完全唔似教授駕駛車輛多年」。

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