  • 2021年6月4日 星期五
  • 29º
  • 88%
熱門： 打針優惠六四昂船洲凱滙李漢民

日報新聞 > 港聞

前港腳卓耀國認做收數佬刑毀

2021-06-04 列印
　　二十六歲香港足球員卓耀國涉嫌在今年一月向將軍澳健明邨兩單位淋紅油非法追債，被控兩項刑事毀壞罪。案件上月提堂時，卓一度缺席聆訊而被通緝，他昨承認兩罪。辯方求情指被告因疫症影響，曾有十個月零收入，在朋友慫恿下收錢做「收數佬」。主任裁判官決定先將卓還柙，押後至本月十七日判刑。

　　辯方指被告是本港首位加盟瑞士球隊的球員，原本月入四萬元，但案發前十個月零收入，轉而做運輸工作但收入不穩定，成為「收數佬」，每次收取二百至三百元酬勞。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd