初步確診的女患者周二出現發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，翌日求醫並交樣本檢驗，結果呈初步陽性，並帶有N501Y變異病毒株，但對E484K和L452R變種病毒就呈陰性，現正在屯門醫院接受隔離治療。她的住所天盛苑盛譽閣，昨晚八時起被納入強檢範圍，預料今早七時可解封。
患者就讀伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，並於屯門震寰路三號德榮工業出席補習課程。校方指她在周三曾回校，上月十二日至周三前，曾在校逗留逾兩小時的人士要接受強檢；部份師生亦要隔離檢疫。學校會暫停面授課二十一天，並進行深層消毒。
疑外防輸入再現漏洞
女學生在上月二十九日下午曾到灣仔會議展覽中心，出席第二十七屆香港國際教育展。主辦單位廠商會指當日教育展的入場人次約四千人，呼籲當日入場人士盡快進行檢測。根據資料，教育局局長楊潤雄及多名高官，和「教育推廣大使」馬浚偉於同日主持開幕典禮。據悉，女生是在上述嘉賓離場後才現身會場。教育局發言人指，楊潤雄已完成接種新冠疫苗，如當日活動涉及確診個案，將按照當局公佈及指示處理。
此外，昨日唯一一宗輸入個案，二十一歲女患者周一從奧地利抵港，入住西營盤華美達海景酒店隔離，在檢疫期第三天提交的樣本呈陽性，帶有N501Y變種病毒。
政府專家顧問袁國勇指，無法阻止N501Y變種病毒株進入本港，恐可能開始第五波疫情，必須盡最大能力盡快追蹤接觸者，截斷傳播鏈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，如患者只驗出N501Y，而無帶有E484K變種病毒株，與上次變種病毒印裔男子群組無關連，可能是另一次外防輸入出現漏洞。