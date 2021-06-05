  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 港聞

教育展推廣大使 馬浚偉再檢測

2021-06-05 列印
　　由中華廠商聯合會主辦的「第二十七屆香港國際教育展」，是中學文憑試完結後首個大型教育展。「教育推廣大使」馬浚偉透露，收到「安心出行」的通知，曾在上月二十九日出席教育展的人士，要接受檢測；雖然自己已接種兩劑疫苗，但為安全起見，已再做檢測，待收到結果為陰性後，才會重返工作崗位。

　　馬浚偉昨在社交平台撰文指，自己已完成接種兩劑疫苗，但為了出演舞台劇，周四已提交樣本做檢測，亦呼籲各位出席過教育展的人士，主動去做檢測，「保護自己，保護別人，做個負責任的人！」由於他昨日仍未收到檢測結果，故昨晚在港台的節目將改為錄音轉播，並堅持等待檢測陰性報告，才會返回港台工作，「為己為人，小心為上！」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd