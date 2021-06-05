廣東增九病例 有護士確診

廣州疫情持續，天河、白雲、黃埔和番禺區先後宣佈開展全員核酸檢測，番禺區所有食肆亦要暫停堂食。
另外，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇指，由其團隊及康希諾生物合作研發的一款吸入式疫苗，藥監局已批准臨牀試驗，正申請緊急使用。
另外，台灣再有四百七十四宗本土確診個案，以新北市佔最多，其次是台北市、苗栗縣及桃園市，累計突破一萬宗，再多二十一名患者死亡。日本支援台灣的一百二十四萬劑阿斯利康新冠疫苗，昨午運抵桃園機場，這亦是日本首度直接供應疫苗到海外。
今日是疫苗接種計劃開展第一百天，商界為谷針推出的優惠包羅萬有。新公佈的獎賞橫跨地產、酒店、保險界等，包括最新iPhone大抽獎、Tesla電動車、全年免費住酒店等。有專家認為持續有獎賞帶來良好的預約打...
2021-06-05
中國雲南有二歲女童周三失足跌入直徑只有約四十厘米的廢棄灌溉井內，並卡在十二米深的位置。由於消防難以直接入內救援，於是決定「挖山」「破井」救人。經十二小時的挖開井旁山體並破開井壁後，女童最終被成功救出，...
2021-06-05
上月乘飛機途中被攔截及迫降、繼而被捕的白俄羅斯的異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）受訪時，含淚承認他參與組織及策動反政府示威抗議活動，企圖推翻白俄羅斯總統盧卡申科，他更於訪問中公開讚揚盧卡申科。白俄羅斯反對黨派和普羅塔塞維奇的家人相信，他是受壓迫下受訪並講出違心之言。 據周四晚播出的訪問片段中，二十六歲的普羅塔塞維奇表明是自願受訪的。他指出，他曾常常批評盧卡申科，但現在開始明白，盧卡申科所做的都是對的。他謂：「我肯定尊重他。」 訪問接近尾聲時，普羅塔塞維奇忍不住落淚，表示希望有一天能建立自己的家庭，結婚生孩子。 讚揚總統盧卡申科 普羅塔塞維奇的父親接...
2021-06-05
大坑老牌豪宅瑞士花園，生活環境綠意盎然，而且坐擁小學12名校網，是次走訪該屋苑靚裝放盤，面積1265方呎，兩房一套設計，一室佈置時尚亮麗，位處半山優勢居高臨下，近望市景及周邊翠景，更可遠眺維港煙花海景...
2021-06-05
美國總統拜登擴大禁令，阻止美國資金投資涉中國軍方或監控技術企業，市場擔心中美關係進一步轉差，恒指連降第三日，雖然盤中一度回升重上二萬九，但其後掉頭下跌，收跌47點，報28918點，全周累計下滑206點...
2021-06-05
威爾斯中場核心艾朗藍斯上場友戰法國傷瘉後備上陣稍作適應，今晚歐洲國家盃前最後一場熱身賽，回師主場對阿爾巴尼亞勢復任正選。此子跟王牌加里夫巴利有力聯手攻陷對手防線，打場漂亮勝仗壯行色，熱捧主勝。（香港時間今晚11:59開賽） 上場友賽對法國，紅龍有中場艾朗藍斯和後衞賓戴維斯等主力剛傷瘉，只於下半場後備上陣，加上守將尼高威廉斯早段被逐而淨吞三蛋，後者今晚也要停賽。不過，威爾斯領隊比治對今晚一戰胸有成竹說：「上仗尼高威廉斯被逐影響了比賽，今仗戰況會很不同。」 歐國盃前最後熱身 艾朗藍斯和賓戴維斯經上仗適應後，今晚應可復任正選，加里夫巴利有前者支援，可望得到更多埋門機會，帶領紅龍重...
2021-06-05
英國勞斯萊斯車廠繼2017年推出身價高達一千萬英鎊的Sweptail全球唯一特製車後，車廠剛於5月27日（四）在網上發表全球只有三部的全新特製車Boat Tail，據知此車是由三位年輕貴客向廠方特別訂...
2021-06-02
擁33C豐滿上圍的趙璧渝（Osanna）入行8年，去年終憑無線劇《法證先鋒IV》一幕天台除剩Bra戲嶄露頭角，更帶挈她Job量大增。回想過去茄喱啡生涯，試過被劇組遺忘、受傷冇人理、遭白眼，「嗰時唔敢同...
2021-06-05
上海朋友來電聊天，所謂「來電」，當然是微信通話，今時今日，本來要用的電訊公司長途電話，好像已經被人遺忘了，不管身在何處，只要有智能電話，只要有社交平台，通通可以免費打長途電話，有事無事，想講就講，完全沒想過收費。再下去，你跟年輕人說花錢打長途電話，他們會以為你在編劇。 也只有過來人知道了，長途電話是多麼矜貴的事情。曾幾何時，半島酒店用IP電話服務，住店客人不管身在何處都可以免費打長途電話，那是叫人多麼興奮的事情，我第一次在半島酒店打免費長途電話回香港，心情還非常激動，覺得光憑這一點，就是以後一定要住半島酒店的理由了。 上海朋友在電話裏問我打了疫苗沒有，我說兩針打齊，並且已過...
2021-06-05
於上月初贏出美國三冠賽首關肯塔基打吡的Medina Spirit，在賽後呈交的尿液樣本含有禁藥betamethasone，其後該樣本再送往另一化驗所檢驗，至日前終獲得結果，證實該樣本確實含有禁藥。由於今次已經是練馬師巴富達自去年五月以來，第五次有旗下馬匹賽後藥檢不及格，所以邱吉爾園馬場管理層決定判其停牌兩年，期間他訓練的馬匹不能報名參加該馬場賽事，預計肯塔基州馬會亦將會吊銷Medina Spirit在該場一級賽的頭馬資格。另外美國其他州的馬會，亦將研究是否同樣執行該停牌判決。 馬場浮世繪
2021-06-05