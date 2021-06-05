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廣東增九病例 有護士確診

2021-06-05 列印
■日本提供的疫苗昨運抵台灣。美聯社
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　　內地新增二十四宗新冠病毒確診個案，包括九宗本土病例，全部來自廣東，其中兩宗由無症狀感染轉為確診。廣州市的省中醫院有一名男護士確診，暫時未知是否院內感染，該醫院及鄰近的廣州醫科大學附屬第一醫院，昨日門診暫停開放。

　　廣州疫情持續，天河、白雲、黃埔和番禺區先後宣佈開展全員核酸檢測，番禺區所有食肆亦要暫停堂食。



　　另外，中國工程院院士、軍事科學院研究員陳薇指，由其團隊及康希諾生物合作研發的一款吸入式疫苗，藥監局已批准臨牀試驗，正申請緊急使用。

　　另外，台灣再有四百七十四宗本土確診個案，以新北市佔最多，其次是台北市、苗栗縣及桃園市，累計突破一萬宗，再多二十一名患者死亡。日本支援台灣的一百二十四萬劑阿斯利康新冠疫苗，昨午運抵桃園機場，這亦是日本首度直接供應疫苗到海外。

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