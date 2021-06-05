  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 港聞

英疫情反彈 添逾5000例

2021-06-05 列印
英疫情反彈 添逾5000例
Previous Next

　　各國疫情仍未受控，英國的疫情有反彈跡象。英格蘭實施第三階段放寬防疫措施近三周後，周四公佈新增約五千二百宗病例，較一周前多近五成，另有十八人染疫死亡。另外，涉及變種新冠病毒個案亦由上周的五千多宗，升至一萬二千多宗，更發現首先在尼泊爾出現的印度變種病毒變異版。

　　在亞洲，南韓新增六百九十五宗新冠肺炎病例，連續三日超過六百五十宗，大部份來自社區感染，在非首都圈的疫情亦日趨嚴峻。日本東京都新增四百七十二宗個案，沖繩縣疫情仍然嚴峻，新增二百四十七人染疫。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd