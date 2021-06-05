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六旬翁打復必泰後疑現吉巴氏症

2021-06-05 列印
　　政府指昨有四萬四千六百人接種了疫苗，接種計劃開展以來，政府已接種共約二百五十四萬七千三百劑疫苗，已接種兩劑疫苗有逾一百萬人，達一百零七萬五千四百人。

　　衞生署公佈最新一期新冠疫苗安全監察報告提到，錄得首宗接種新冠疫苗後，懷疑吉巴氏綜合症的個案。一名六十五歲男子接種復必泰疫苗，五日後出現雙腳麻痺，入院治療後情況穩定。另外有一名四十歲女子接種復必泰疫苗後，翌日全身多處瘀青，並疑似出現血小板減少症，送院接受治療後，血小板數目已回復正常。報告解釋吉巴氏綜合症及血小板減少症，均為接種新冠疫苗後一種可能出現的異常反應，專家委員會表示將繼續密切監察有關情況。



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