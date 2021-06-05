警引公安例封維園草坪 鬧市舉紫旗拘至少六人

昨日是六四事件三十二周年，警方連續第二年禁止維園六四燭光集會，並首次引用《公安條例》，圍封維園中央草坪等區域，並在全港多區派駐大批警員布防。大批市民昨晚在銅鑼灣及旺角一帶聚集，其間有人高叫口號，並與警方爭執。警方一度舉紫旗警告，指聚集者可能違反《港區國安法》，其間拘捕至少六人。警方首度引用《公安條例》，昨午二時起圍封維園中央草坪、六個足球場及籃球場，及連帶的緩跑徑和相連通道。警方指根據情報，有不同人士漠視六四集會已被禁止，仍在網上鼓吹他人到維園進行非法集結，考慮《港區國安法》等相關法例後，決定採取封閉措施，市民未經批准進入封鎖範圍屬違法，最高可判監十二個月。全港多區均有警方布防，大批警員在維園及港鐵站外駐守，截查多名身穿黑衣的市民。但到晚上，大批市民手持燭光在維園一帶聚集，部份人高叫口號與警方對峙。晚上約八時，警方要求聚集人士離開，並一度舉紫旗警告，指現場人士可能違反《港區國安法》，並驅趕他們向天后方向離開。此外，一名手持蠟燭的女士被警方截查，其後獲放行。她指，警方當時勸她離開，形容只想向經歷六四的人士表達心意。人群西洋菜南街叫口號在旺角西洋菜南街一帶，晚上七時起亦有人群手持手機電筒聚集，並高叫口號。期間有人與警員口角，警方以參與未經批准集結罪，拘捕一名賢學思政成員一度舉起藍旗，要求聚集人士離開。警方其後在怡和街一帶拉起防線，記者須出示證件才可離開。警方昨晚八時許於銅鑼灣百德新街外一度舉紫旗及黃旗。現場市民叫口號；晚上約九時，大批市民在銅鑼灣街頭舉起蠟燭悼念，警方在渣甸坊銅鑼灣入口勸喻市民不要聚集及離開。銅鑼灣波斯富街一帶更有人將垃圾及垃圾桶等雜物扔到馬路中心，阻塞交通。警方警告示威者停止違法行為，定必果斷執法。