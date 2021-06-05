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支聯會副主席涉違《公安例》被捕

2021-06-05 列印
　　警方昨日拘捕支聯會副主席鄒幸彤及一名二十歲男子，指他們涉嫌違反《公安條例》，在網絡公佈或宣傳「未經批准公眾集結」，批評其行為極不負責。

　　警方表示，早前反對支聯會申請的集會及遊行，有關上訴亦已被駁回，但仍有人在不同社交平台，宣傳呼籲市民參與，公佈或宣傳「未經批准公眾集結」，涉嫌違反《公安條例》。警方昨早拘捕兩人。據悉，被捕者包括鄒幸彤，及一名任職外賣速遞員的二十歲姓張男子。警方又指被捕兩人的實際言論涉及案情，暫不便透露。



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