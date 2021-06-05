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外交部抨美借人權攻擊別國

2021-06-05 列印
　　美國國務卿布林肯昨日表示，香港的六四集會第二年被禁，六四事件與香港民主運動相互呼應。在北京，外交部回應指中國政府對八十年代末政治風波早有明確結論，批評美方借人權問題攻擊他國之前，應當先找找鏡子照照自己，看看自身人權問題的斑斑劣跡。

　　英國六名前外相包括歐文、施仲宏、聶偉敬、貝嘉晴、夏偉林及文禮彬聯署，向首相約翰遜發信，要求將香港議題納入稍後舉行的七國集團峰會議議程。



　　

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