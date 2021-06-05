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「賞你遊」首批136行程滿額

2021-06-05 列印
　　為刺激本地消費，旅遊發展局繼去年後推出第二輪「賞你遊香港」活動，市民消費最多兩次滿八百元，可免費換取一次本地遊。首批一百三十六個行程周二起接受報名，已全數額滿。第二批約六十個行程將在本月中公佈，名額合共兩萬個，先到先得。

第二批60行程月中公佈



　　旅發局表示，自周二起推出的「賞你遊香港」活動，首批一百三十六個行程，所有名額經已額滿。不少半天行程除了會到訪兩個景點，亦包括一餐膳食，有旅行社安排參加者到酒店享用自助餐。

　　市民要在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿八百元，儲起機印收據，再向旅行社申請報團，免費參加一次本地遊。獲確認報名後，要提交消費單據及繳付一百元按金，旅行社之後會退還。
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