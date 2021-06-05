「賞你遊」首批136行程滿額

上海朋友來電聊天，所謂「來電」，當然是微信通話，今時今日，本來要用的電訊公司長途電話，好像已經被人遺忘了，不管身在何處，只要有智能電話，只要有社交平台，通通可以免費打長途電話，有事無事，想講就講，完全沒想過收費。再下去，你跟年輕人說花錢打長途電話，他們會以為你在編劇。 也只有過來人知道了，長途電話是多麼矜貴的事情。曾幾何時，半島酒店用IP電話服務，住店客人不管身在何處都可以免費打長途電話，那是叫人多麼興奮的事情，我第一次在半島酒店打免費長途電話回香港，心情還非常激動，覺得光憑這一點，就是以後一定要住半島酒店的理由了。 上海朋友在電話裏問我打了疫苗沒有，我說兩針打齊，並且已過...

2021-06-05