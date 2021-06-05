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海關八個月三破空運販毒案拘青年

2021-06-05 列印
　　海關去年十一月至今年六月，破獲三宗利用空運貨物渠道販運毒品的案件，郵包分別來自台灣、柬埔寨及巴西，人員在青衣和香港國際機場檢查郵包後，檢獲共約十一公斤懷疑可卡因及約六百八十五克懷疑海洛英，估計市值約一千六百二十萬元，並在前日於觀塘拘捕一名懷疑與三案有關的二十歲男子。案件仍在調查中。

　　海關呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人，以作收取郵包或貨物用途。販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。



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