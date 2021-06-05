﻿企業增聘意欲有限﻿ ﻿IT畢業生疫下 ﻿吃香

疫情持續超過一年，最新失業率雖然回落至百分之六點四，但應屆畢業生要找到心儀工作，依然艱難。不少畢業生憧憬年底通關，經濟將報復性復甦，屆時才進入職場，惟人事顧問提醒，求職市場往往滯後於經濟增長，加上老闆疫情下守業年多，荷包元氣大傷，增聘人手意欲有限。IT及網絡營銷相關學科的畢業生，受惠於疫下網購市場大增，成為逆市奇葩。《星島日報》報道，踏入六月大學畢業生的求職旺季，受持續多時的疫情影響，去年畢業的大學生經已面對搵工難題。大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年一月至三月的全職職位空缺約有一萬二千六百個，較去年微升百分之三點五，增加約四百個職缺，但與一九年同期數字比較，職缺減少約三成七。事隔一年，中大商學院高級講師李兆波坦言，招聘情況未見明顯改善，「今年比去年多了公司願意舉辦網上招聘會，但舉辦頻率及招聘人數跟疫情前有很大距離。」他更留意到，僱主對網上見工效果有保留，「他們覺得求職者可以出術，例如對稿讀自我介紹，或者有人在旁提水，考不到即時反應。」香港伍倫貢學院營運及管理（榮譽）航空學士課程主任陳培毓表示，目前有近四成應屆畢業生已處於最後階段面試，有望求職成功。他解釋，縱然客運受疫情嚴重影響，但貨運、物流及航空業後勤均有職缺，自今年二月起，學系每周均收到八至十個空缺信息，反映市況未算太壞，他相信有公司憧憬日後解除入境限制後，人手需求將會增加，於是率先做好準備。顧問：求職市場滯後經濟增長李兆波知悉，有學生期望待年底通關，經濟復甦後始進入職場，亦有學生為免入職薪酬過低，影響日後薪酬升幅，於是報讀碩士課程，待明年始投身職場。不過，毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，勞動市場復甦進度往往滯後於經濟改善。因此，她認為疫情好轉只是令招聘氣氛出現輕微反彈，本屆大學畢業生仍要面對頗大競爭。大學生求職學習平台OnMyGrad創辦人蘇俊軒認同，除了失業大軍，應屆畢業生亦要與去年的畢業生競爭。但他相信，大部份應屆畢業生會被見習行政人員（MT）計劃吸納，據他觀察，今年招聘計劃數目較去年增加一成多，除了大企業繼續招聘MT，部份機構亦獲政府資助，推出不同行業的人才培訓及招聘計劃，「去年有銀行、金融科技人才培訓，今年則有資訊及通訊業、保健相關的計劃。」防疫抗疫基金資助下，香港青年協會今年與電訊業合推「資訊及通訊科技人才培訓計劃」，由約十五家電訊相關公司，提供逾一百五十個職位。青協督導主任鄺穎琦直言，電訊業疫下招聘意欲不高，但5G發展潛力大，加上政府支持，故參與計劃聘請近年及應屆畢業生。鄺穎琦表示，各行業均爭相聘請IT人才，資訊科技相關學科的畢業生有較多選擇，加上未正式畢業，申請相關職缺的比例較少。她又留意到，業界採審慎態度聘請畢業生，希望選擇背景較佳的學生。她相信較多學生於正式畢業後求職，預計暑期將有更多申請。合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠表示，疫情下只有資訊科技業屬「請得多、請得快」的行業，由於整體經濟環境欠佳，各行業均放慢招聘步伐，企業招聘意欲普遍與去年相若。受惠於疫下網購高速增長，相關學科的畢業生面對截然不同的光景。城大市場營銷學系高級特任講師譚桂常表示，最近與應屆畢業生閒談，發現不少均獲得兩三間公司的聘書，正煩惱如何選擇，而學系由年初起，幾乎每日都收到招聘廣告，認為目前從事網上營銷的人才「吃香」，其學系畢業生同樣受惠，不愁沒有工作。