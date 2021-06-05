抗體測試需求急增專家：浪費時間金錢

政府早前為已接種疫苗人士提供的放寬措施，其中如緊密接觸者入住檢疫中心後抗體驗出陽性，強制檢疫期可由十四日縮短至七日。事實上，不少已接種疫苗的人，或會對其保護力產生疑問，多家醫務所及化驗室最近提供不同的新冠病毒疫苗抗體測試，採用技術包括測試IgG定量抗體、中和抗體及刺突蛋白總抗體等，最快兩日內有結果，價錢介乎四百五十元至八百元不等。
新亞生物科技集團旗下的新亞生命於四月開始，推出PanTEST新型冠狀病毒刺突蛋白總抗體測試（定量），讓市民接種兩劑疫苗後十四至二十八日，測試能否產生有效抗體。該集團行政總裁侯國寶表示，服務推出後反應熱烈，不少診所及醫生均有轉介，與四月比較，五月的檢測量急增八成，反映市民對監測抗體水平的需求大。
市面上大部份化驗所均有提供替代病毒中和抗體測試，侯國寶指出，相關測試所提供的定性測試結果，只顯示有否出現抗體，但其公司的測試則會根據外國試劑公司的參考指標，驗出實際抗體數值，「如驗到超過每毫升十五單位，便代表有足夠抗體。當數字愈高，即身體擁有愈多抗體。」
侯國寶強調，接種疫苗可產生的抗體水平因人而異，他曾接觸一宗個案，接種者在打針後十四日及二十八日，一直處於低抗體水平，顯示其身體的抗體保護力很低，「很可能是疫苗沒有刺激其免疫系統，所以產生不夠抗體。」
接種疫苗並非百分百保護，接種者亦有可能被感染。侯國寶指出，產生抗體後，抗體量隨年月遞減屬正常情況，「如果無受病毒感染，會保持低抗體水平。」但他提醒，如接種疫苗六個月後的抗體水平，較接種疫苗二十八日的為高，則意味接種者期間曾感染病毒，「好可能要追蹤其接觸史」。
數值未能反映保護力
家庭醫生林永和指出，早一兩個月有逾十名病人經其診所驗抗體，「有些病人想移民或離港，覺得手持抗體水平記錄會安心些，有些人則出於好奇，想驗打針後究竟有多少抗體。」但隨着政府調整已完成接種新冠疫苗密切接觸者的檢疫期要求，他留意到，有意驗抗體的病人明顯下降。
就市面上的抗體測試產品，香港醫務化驗所總會主席李偉振指出，抗體測試的難度較基因測試低，一般化驗所都有能力進行，而本港化驗所主要引入外國試劑，隨着愈來愈多廠商生產相關產品，提供測試的化驗所預計會持續增加。縱然化驗所能準確檢驗出抗體是否存在，但目前未有研究證實抗體量與保護力的關係。
不同測試方法亦會影響抗體數值，李偉振指出，mRNA疫苗產生的抗體主要針對S蛋白，滅活疫苗則刺激S蛋白及其他抗原，因此如採用IgG抗體測試，將得出接種mRNA疫苗者的抗體量，比接種滅活疫苗者高的錯誤結論，加上測試劑的單位尚未統一，抗體數值不能直接比較，令測試數值未能反映保護力。
抗體或源於早前染疫所致
呼吸系統科專科醫生梁子超引述美國食品藥物管理局聲明，表示目前未有任何證據指出，市面上的抗體測試能反映保護強度。他又認為，測試驗出的抗體量，除了通過疫苗產生，亦有機會源於測試者早前感染病毒所引致。因此，他認為在未有進一步研究下，市民自費進行相關測試是浪費時間及金錢，「做完跟無做沒甚麼分別」。