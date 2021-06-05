抗體測試需求急增專家：浪費時間金錢

隨着愈來愈多人已接種兩劑新冠疫苗，不少人關注自身是否有足夠抗體，應付病毒入侵。《星島日報》報道，坊間有醫務所及化驗室最近紛紛提供疫苗抗體測試服務，聲稱「打了疫苗不一定人人都能產生抗體」，招徠已打針人士測試抗體水平，有提供服務的化驗所上月接獲檢測抗體數量急增八成。不過，有醫生強調目前未有研究證明，抗體數值與抵禦病毒的效果有直接關聯，市民進行相關測試，只會徒添煩惱，形容進行相關測試是「浪費金錢及時間」。政府早前為已接種疫苗人士提供的放寬措施，其中如緊密接觸者入住檢疫中心後抗體驗出陽性，強制檢疫期可由十四日縮短至七日。事實上，不少已接種疫苗的人，或會對其保護力產生疑問，多家醫務所及化驗室最近提供不同的新冠病毒疫苗抗體測試，採用技術包括測試IgG定量抗體、中和抗體及刺突蛋白總抗體等，最快兩日內有結果，價錢介乎四百五十元至八百元不等。新亞生物科技集團旗下的新亞生命於四月開始，推出PanTEST新型冠狀病毒刺突蛋白總抗體測試（定量），讓市民接種兩劑疫苗後十四至二十八日，測試能否產生有效抗體。該集團行政總裁侯國寶表示，服務推出後反應熱烈，不少診所及醫生均有轉介，與四月比較，五月的檢測量急增八成，反映市民對監測抗體水平的需求大。市面上大部份化驗所均有提供替代病毒中和抗體測試，侯國寶指出，相關測試所提供的定性測試結果，只顯示有否出現抗體，但其公司的測試則會根據外國試劑公司的參考指標，驗出實際抗體數值，「如驗到超過每毫升十五單位，便代表有足夠抗體。當數字愈高，即身體擁有愈多抗體。」侯國寶強調，接種疫苗可產生的抗體水平因人而異，他曾接觸一宗個案，接種者在打針後十四日及二十八日，一直處於低抗體水平，顯示其身體的抗體保護力很低，「很可能是疫苗沒有刺激其免疫系統，所以產生不夠抗體。」接種疫苗並非百分百保護，接種者亦有可能被感染。侯國寶指出，產生抗體後，抗體量隨年月遞減屬正常情況，「如果無受病毒感染，會保持低抗體水平。」但他提醒，如接種疫苗六個月後的抗體水平，較接種疫苗二十八日的為高，則意味接種者期間曾感染病毒，「好可能要追蹤其接觸史」。數值未能反映保護力家庭醫生林永和指出，早一兩個月有逾十名病人經其診所驗抗體，「有些病人想移民或離港，覺得手持抗體水平記錄會安心些，有些人則出於好奇，想驗打針後究竟有多少抗體。」但隨着政府調整已完成接種新冠疫苗密切接觸者的檢疫期要求，他留意到，有意驗抗體的病人明顯下降。就市面上的抗體測試產品，香港醫務化驗所總會主席李偉振指出，抗體測試的難度較基因測試低，一般化驗所都有能力進行，而本港化驗所主要引入外國試劑，隨着愈來愈多廠商生產相關產品，提供測試的化驗所預計會持續增加。縱然化驗所能準確檢驗出抗體是否存在，但目前未有研究證實抗體量與保護力的關係。不同測試方法亦會影響抗體數值，李偉振指出，mRNA疫苗產生的抗體主要針對S蛋白，滅活疫苗則刺激S蛋白及其他抗原，因此如採用IgG抗體測試，將得出接種mRNA疫苗者的抗體量，比接種滅活疫苗者高的錯誤結論，加上測試劑的單位尚未統一，抗體數值不能直接比較，令測試數值未能反映保護力。抗體或源於早前染疫所致呼吸系統科專科醫生梁子超引述美國食品藥物管理局聲明，表示目前未有任何證據指出，市面上的抗體測試能反映保護強度。他又認為，測試驗出的抗體量，除了通過疫苗產生，亦有機會源於測試者早前感染病毒所引致。因此，他認為在未有進一步研究下，市民自費進行相關測試是浪費時間及金錢，「做完跟無做沒甚麼分別」。