  • 2021年6月5日 星期六
  • 26º
  • 80%
熱門： 六四鄒幸彤港大醫科生打針移民

日報新聞 > 港聞

港台署理助理處長區麗雅辭職

2021-06-05 列印
港台署理助理處長區麗雅辭職
Previous Next

　　香港電台再出現人事變動，多位港台高層離職後，署理助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅（見圖）亦請辭，改由總監（電視）陳俊樂接替職務。港台表示，正在休假的區麗雅因有其他個人計劃，已向廣播處長請辭，將於八月十八日離任，又指區麗雅在港台任職超過三十年，感謝她多年以來的服務及貢獻。

　　區麗雅在香港電台署任不足一年，便於一六年「坐正」電台總監一職。廣播處長李百全上任後，區麗雅一直被外界視為李的得力助手，但自四月開始長請病假，期間由陳俊樂署理其位置。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd