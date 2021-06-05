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港大醫學院榮休教授黎青龍未言休

2021-06-05 列印
港大醫學院榮休教授黎青龍未言休
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　　肝病權威專家、香港大學內科及肝臟科講座教授黎青龍表示，上月底獲港大委任為港大醫學院榮休教授，同時兼任港大醫學院內科學系名譽臨牀教授，有關聘用為合約制。他向傳媒說未考慮何時退休，強調自己「一定要教書」，未來會繼續科研、教學及臨牀，又會繼續抽空做乙型肝炎公眾教育推廣。

　　現年七十三歲的黎青龍在一九七一年起在港大內科學系工作至今。去年疫情初期，醫管局員工陣線發起罷工，要求政府全面封關，黎青龍沒參與罷工，但曾現身街站並手持要求封關的紙牌。



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