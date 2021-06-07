20歲姊到訪多區商場食肆 三母女染變種病毒疑台灣傳入

本港N501Y變種新冠病毒染疫群組擴大，首名中招的十七歲女病人，其母親及姐姐亦相繼染疫，而姐姐近日曾到訪過荃灣、尖沙咀及深水埗的多個商場及食肆，包括K11 Musea和愉景新城商場，曾逗留相關地點者須接受強檢。由於基因排序發現少女的變種病毒與深圳發現的不同，有呼吸系統專家認為，變種病毒較有機會經由疫情較廣泛擴散的台灣回港人士傳入。本港昨天新增七宗確診個案，當中一宗屬本地感染，該名五十三歲女患者為十七歲染疫少女的母親，是一名家庭主婦，未有接種新冠疫苗。她於上周五被送往檢疫中心，沒有病徵，被驗出帶有N501Y變異病毒株（英國變種病毒）。少女的二十歲姐姐亦初步確診，她同於上周五被送往檢疫中心，當日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等病徵，翌日送院，其呼吸道樣本呈初步陽性反應。昨增七病例染疫三母女同住在天水圍天盛苑盛譽閣，二十歲女病人為一名學生，留家上網課，未有接種疫苗。她於上月二十九日曾到訪荃灣如心廣場商場一期及二期、南豐紗廠、愉景新城商場、荃新天地二期「NAMCO」、大壩街食肆「火山燒」及如心廣場二期「饞•台式幸福食堂」。她亦曾在上月二十三日到訪尖沙咀K11 Musea、海防大廈三樓「貓之茶房」、「誠品生活」尖沙咀店，以及西九龍中心「隱家拉麵工場」。以上地點會納入強制檢測公告。呼吸系統專科醫生梁子超表示，暫時未出現上述家庭群組以外的關聯個案，但要觀察未來幾天有否出現其他個案，才能評估變種病毒的擴散風險。他促請政府於未來兩周，檢視所有外防輸入政策有否出現潛在漏洞，並要迅速追蹤及圍堵傳播鏈，以防止變種病毒在社區落地生根。政府專家顧問許樹昌指出，香港從未出現英國變種病毒，認為應暫時收緊「回港易」計劃的豁免檢疫安排。病毒基因與深圳不同十七歲女病人的感染源頭仍然不明。就深圳近期疫情的感染源亦是英國變種病毒，有消息指，衞生署將染疫少女的病毒基因排序，與來自深圳的個案對比，發現兩者有約二十六處不同。呼吸系統專科醫生梁子超指出，深圳爆疫的地區只局限於貨櫃碼頭的範圍，認為較有機會是經由疫情較廣泛擴散的台灣回港人士傳入，可能台灣疫情爆發前，兩地仍有來往，其後收緊措施，已經太遲，病毒或已傳入。另外，昨天其餘六宗確診個案，均輸入個案，分別由菲律賓、法國、印尼、印度及阿聯酋抵港，當中三人帶有N501Y或L452R變種病毒。