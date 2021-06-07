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全港院舍僅3%院友接種疫苗

2021-06-07 列印
　　勞福局局長羅致光指出，安老院舍的疫苗接種率非常低，截至上月底只有二千二百多名院友打最少一針，佔全港院友百分之三；員工中只有九千三百多人打針，佔約兩成三。

　　他指出，有必要於短期內調整策略，增加院友及員工的接種率，否則院舍的探訪安排等會放寬無期。



　　香港安老服務協會委員李輝表示，其管理的一間院舍有八至十個院友有意打針，外展醫生到場判斷院舍內無一個長者合適打針，她質疑是否醫護擔心「孭鑊」所致？

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